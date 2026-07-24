Каллас намерена вызвать российского дипломата и готовит новые санкции

Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас объявила 21-й пакет санкций против России крупнейшим за четыре года. В список попали предприятия, связанные с выпуском дронов и стратегически важные объекты. По словам политика, работа над следующими ограничениями уже ведётся, и ЕС не намерен останавливаться на достигнутом.