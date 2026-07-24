Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас намерена вызвать российского дипломата и готовит новые санкции

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас объявила о намерении вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при ЕС. Она сообщила об этом в социальной сети X и заявила о подготовке новых ограничительных мер против Москвы.

Источник: Life.ru

По словам Каллас, страны ЕС получат предложение по расширению санкционного давления на Россию.

«Мы намерены предложить странам ЕС новые санкции и не будем ограничиваться уже принятым 21-м пакетом», — написала она.

Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас объявила 21-й пакет санкций против России крупнейшим за четыре года. В список попали предприятия, связанные с выпуском дронов и стратегически важные объекты. По словам политика, работа над следующими ограничениями уже ведётся, и ЕС не намерен останавливаться на достигнутом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше