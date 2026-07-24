Каллас намерена вызвать российского дипломата и готовит новые санкции

По словам Каллас, страны ЕС получат предложение по расширению санкционного давления на Россию.
«Мы намерены предложить странам ЕС новые санкции и не будем ограничиваться уже принятым 21-м пакетом», — написала она.
Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас объявила 21-й пакет санкций против России крупнейшим за четыре года. В список попали предприятия, связанные с выпуском дронов и стратегически важные объекты. По словам политика, работа над следующими ограничениями уже ведётся, и ЕС не намерен останавливаться на достигнутом.
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