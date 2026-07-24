Белгород и округ подверглись атакам ВСУ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись атакам ВСУ, в результате удара БПЛА по коммерческому объекту пострадал мужчина, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«Белгород и Белгородский округ подверглись атакам ВСУ… В Белгороде БПЛА ударил по коммерческому объекту. Мужчину с осколочными ранениями лица и бедра бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. В здании повреждены остекление и фасад», — говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе «Макс».
Уточняется, что в поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА атаковал многоквартирный дом. В результате загорелся один из балконов, возгорание потушено.
Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.Читать дальше