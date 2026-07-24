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Трамп ушел от ответа на вопрос, считает ли он преступлением удары по Ирану

Президент США спросил, какое издание представляет автор вопроса и назвал его редакцию «провальной».

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался уточнить, считает ли он возможные удары США по иранской инфраструктуре, которыми периодически угрожает Тегерану, военным преступлением.

«Я не стану отвечать на этот вопрос», — заявил американский лидер, когда журналист поинтересовался у него на мероприятии в Белом доме, не считает ли он военными преступлениями такие бомбардировки.

«Где вы работаете?» — спросил при этом у репортера Трамп. Тот ответил, что в газете The New York Times. «Провальная The New York Times», — сказал на это глава американской администрации.

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