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Трамп заявил, что Венесуэла пока не готова к выборам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла пока не готова к проведению выборов, однако со временем ситуация изменится. При этом, по его словам, Соединённые Штаты намерены принимать непосредственное участие в этом процессе.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, американский лидер отметил, что в стране уже достигнут «значительный прогресс», хотя, по его мнению, условия для проведения выборов пока отсутствуют.

Ранее Трамп также утверждал, что на парламентских выборах 2020 года в Венесуэле якобы имели место масштабные махинации в пользу правительства Николаса Мадуро. По его словам, ЦРУ располагает сведениями о подготовке соответствующей схемы, а администрация США планирует обнародовать документы, связанные с этим вопросом.

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