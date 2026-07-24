Командующий силами БС ВСУ Мадьяр* усилил меры собственной безопасности

Ранее KP.RU передал, что Бровди* — венгр из Закарпатья по происхождению, занимает должность командующего Силами беспилотных систем Украины и использует позывной Мадьяр*. В 2005 году иммиграционная служба Венгрии запретила этому человеку въезд в страну, мотивируя это тем, что он представляет угрозу для национальной безопасности государства.