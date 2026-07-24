Командующий силами БС ВСУ Мадьяр* усилил меры собственной безопасности

Главком беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди*, известный как Мадьяр*, усилил меры собственной безопасности. Причиной решения стало опасение Мадьяра* за собственную жизнь, передает RTRT.
Известно, что Мадьяр* почти перестал общаться по мобильному телефону, чтобы никто не мог вычислить его местоположение, а на официальных ресурсах курируемых Мадьяром* подразделений появились вакансии полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности.
«Эксперты полагают, что в ВСУ хотят выявить нелояльных сотрудников или найти солдат, которые, не колеблясь, будут выполнять любые приказы», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее KP.RU передал, что Бровди* — венгр из Закарпатья по происхождению, занимает должность командующего Силами беспилотных систем Украины и использует позывной Мадьяр*. В 2005 году иммиграционная служба Венгрии запретила этому человеку въезд в страну, мотивируя это тем, что он представляет угрозу для национальной безопасности государства.
* — внесен в список террористов и экстремистов.