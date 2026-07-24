Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командующий силами БС ВСУ Мадьяр* усилил меры собственной безопасности

Главком беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди* усилил меры безопасности из опасения за свою жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Главком беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди*, известный как Мадьяр*, усилил меры собственной безопасности. Причиной решения стало опасение Мадьяра* за собственную жизнь, передает RTRT.

Известно, что Мадьяр* почти перестал общаться по мобильному телефону, чтобы никто не мог вычислить его местоположение, а на официальных ресурсах курируемых Мадьяром* подразделений появились вакансии полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности.

«Эксперты полагают, что в ВСУ хотят выявить нелояльных сотрудников или найти солдат, которые, не колеблясь, будут выполнять любые приказы», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее KP.RU передал, что Бровди* — венгр из Закарпатья по происхождению, занимает должность командующего Силами беспилотных систем Украины и использует позывной Мадьяр*. В 2005 году иммиграционная служба Венгрии запретила этому человеку въезд в страну, мотивируя это тем, что он представляет угрозу для национальной безопасности государства.

* — внесен в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше