Ассамблея стран МУС отстранила прокурора Хана за нарушение обязанностей

9 июня Бюро Ассамблеи передало дисциплинарное производство на рассмотрение надзорного органа инстанции и постановило созвать сессию в кратчайшие сроки для рассмотрения вопроса об отстранении прокурора. В мае 2025 года стало известно, что Хан уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования по обвинению в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в октябре 2024 года.