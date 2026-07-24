Ассамблея стран МУС отстранила прокурора Хана за нарушение обязанностей

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Ассамблея стран — участниц Римского статута по итогам спецсессии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняла решение отстранить от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом заявила председатель спецсессии Пайви Кокуранта.
Ранее агентство Reuters сообщило, что за увольнение прокурора проголосовали 82 из 125 стран МУС. «Ассамблея приняла решение большинством в 82 страны-участницы, что прокурор Карим Хан совершил серьезный проступок и серьезное нарушение своих обязанностей и что он отстраняется от должности прокурора», — сказала Кокуранта.
9 июня Бюро Ассамблеи передало дисциплинарное производство на рассмотрение надзорного органа инстанции и постановило созвать сессию в кратчайшие сроки для рассмотрения вопроса об отстранении прокурора. В мае 2025 года стало известно, что Хан уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования по обвинению в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в октябре 2024 года.
В августе 2026 года газета The Guardian сообщила, что еще одна женщина уведомила МУС о предполагаемых случаях сексуальных преступлений Хана, которые датируются 2009 годом. На тот момент ей было чуть больше 20 лет, она работала стажером в офисе Хана, который был ведущим представителем защиты в МУС и других трибуналах в Гааге.