МВД хочет изменить регламент по проведению экзамена на водительские права

Административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав может измениться. С предложением внести в него корректировки выступило Министерство внутренних дел России.
Как следует из подготовленного ведомством приказа, предлагается исключить в проведении экзаменов необходимость предоставлять медицинские справки на бумажном носителе.
Кроме того, ведомство предложило дополнить перечень оснований для прекращения экзамена новой нормой, касающейся использования в том числе средств связи, а также хранения и передачи информации.
Ранее автоюрист Дмитрий Славнов напомнил о необходимости заменять водительское удостоверение после смены фамилии.