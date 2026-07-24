Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД хочет изменить регламент по проведению экзамена на водительские права

Административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав может измениться. С предложением внести в него корректировки выступило Министерство внутренних дел России.

Административный регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав может измениться. С предложением внести в него корректировки выступило Министерство внутренних дел России.

Как следует из подготовленного ведомством приказа, предлагается исключить в проведении экзаменов необходимость предоставлять медицинские справки на бумажном носителе.

Кроме того, ведомство предложило дополнить перечень оснований для прекращения экзамена новой нормой, касающейся использования в том числе средств связи, а также хранения и передачи информации.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов напомнил о необходимости заменять водительское удостоверение после смены фамилии.