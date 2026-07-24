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В России предложили ликвидировать Международный уголовный суд

Дмитриев заявил, что МУС должен прекратить существование.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев считает, что деятельность МУС должна быть прекращена.

Так глава РФПИ отреагировал на информацию о предстоящем голосовании по вопросу об окончательном отстранении главного прокурора Карима Хана — на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

«Хорошо, но этого недостаточно. Международный уголовный суд (МУС), вероятно, должен прекратить свое существование», — написал он в соцсети Х.

В 2023 году МУС выдал так называемый ордер на «арест» президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В свою очередь член Международно-правового совета при МИД России Андрей Данельян предложил учредить при БРИКС новый международный суд, который бы выступал альтернативой Международному уголовному суду.

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