Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ставка Запада на военную эскалацию в отношении РФ является ошибочной.
«Это очень ошибочный расчет Запада», — заявил Александр Вучич в беседе с изданием Die Weltwoche, когда говорил о последствиях военной эскалации со стороны Запада.
По словам сербского лидера, это только усилит решимость РФ достичь своих целей.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемая «коалиция желающих» заблуждается, рассчитывая нанести России стратегическое поражение.
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