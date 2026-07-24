Талалаев: если Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову для «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном переходе вратаря команды Максима Бориско в ЦСКА.
«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Моё кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это моё видение», — приводит его слова «Матч ТВ».
24 июля «Балтика» уступила ЦСКА в первом туре РПЛ — 1:2.
Перед игрой гендиректор калининградского клуба Равиль Измайлов рассказал о переговорах с ЦСКА о возможном переходе Бориско.
Ранее Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче первого тура РПЛ.