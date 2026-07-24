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Талалаев: если Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову для «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном переходе вратаря команды Максима Бориско в ЦСКА.

Источник: RT на русском

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном переходе вратаря команды Максима Бориско в ЦСКА.

«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Моё кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это моё видение», — приводит его слова «Матч ТВ».

24 июля «Балтика» уступила ЦСКА в первом туре РПЛ — 1:2.

Перед игрой гендиректор калининградского клуба Равиль Измайлов рассказал о переговорах с ЦСКА о возможном переходе Бориско.

Ранее Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче первого тура РПЛ.