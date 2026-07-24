Стритинг провел первый телефонный разговор с врио главы Минобороны Украины

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг сообщил, что провел первый телефонный разговор с временно исполняющим обязанности главы украинского минобороны Евгением Хмарой.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга новым главой министерства обороны.
«Первый телефонный разговор с министром обороны Хмарой состоялся сегодня днем», — говорится в сообщении на странице Стритинга в соцсети Х.
Владимир Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.