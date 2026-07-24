Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стритинг провел первый телефонный разговор с врио главы Минобороны Украины

Уэс Стритинг провел телефонный разговор с врио главы Минобороны Украины Хмарой.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг сообщил, что провел первый телефонный разговор с временно исполняющим обязанности главы украинского минобороны Евгением Хмарой.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга новым главой министерства обороны.

«Первый телефонный разговор с министром обороны Хмарой состоялся сегодня днем», — говорится в сообщении на странице Стритинга в соцсети Х.

Владимир Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше