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«Непревзойденное откровение». Мирошник об ответе Зеленского про наркотики

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что своим ответом Зеленский расставил точки над «i».

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Реакция Владимира Зеленского на вопрос о том, принимал ли он кокаин вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, расставила все точки над «i». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Непревзойденное откровение Зеленского: С кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе! Расставил все точки над “i”!» — с иронией написал дипломат в Telegram-канале.

Ранее американский блогер Лора Лумер во время интервью с Владимиром Зеленским спросила его об употреблении наркотиков. Она напомнила, что о зависимости Зеленского от кокаина говорила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону. Лумер уточнила, правда ли это, и спросила, принимал ли Зеленский этот наркотик вместе с Макроном. Это вызвало у Зеленского смех, затем он начал отрицать: «Конечно, никогда. Конечно, нет». После этого Зеленский быстро сменил тему и начал описывать свое отношение к Карлсону, раскритиковав журналиста.

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