«Непревзойденное откровение». Мирошник об ответе Зеленского про наркотики

Ранее американский блогер Лора Лумер во время интервью с Владимиром Зеленским спросила его об употреблении наркотиков. Она напомнила, что о зависимости Зеленского от кокаина говорила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону. Лумер уточнила, правда ли это, и спросила, принимал ли Зеленский этот наркотик вместе с Макроном. Это вызвало у Зеленского смех, затем он начал отрицать: «Конечно, никогда. Конечно, нет». После этого Зеленский быстро сменил тему и начал описывать свое отношение к Карлсону, раскритиковав журналиста.