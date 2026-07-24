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Трамп допустил участие США в выборах Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно политической ситуации в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно политической ситуации в Венесуэле. По его оценке, страна на данный момент не готова к организации и проведению выборов. При этом американский лидер выразил уверенность, что со временем обстоятельства изменятся.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп также обозначил позицию Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены принимать непосредственное участие в избирательном процессе в южноамериканской республике.

Американский президент отметил, что в этом направлении уже удалось достичь «значительного прогресса». Тем не менее, по его мнению, нынешние условия в Венесуэле не соответствуют необходимым стандартам для проведения голосования.

Ранее мы писали: Венесуэла и Перу приняли решение нормализовать отношения.

Читайте также: Венесуэла покидает Международный уголовный суд.

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