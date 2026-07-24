Трамп допустил участие США в выборах Венесуэлы

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп также обозначил позицию Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены принимать непосредственное участие в избирательном процессе в южноамериканской республике.
Американский президент отметил, что в этом направлении уже удалось достичь «значительного прогресса». Тем не менее, по его мнению, нынешние условия в Венесуэле не соответствуют необходимым стандартам для проведения голосования.
Ранее мы писали: Венесуэла и Перу приняли решение нормализовать отношения.
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