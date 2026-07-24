Порт Ходейда в Йемене взорван: серия авиаударов по городу

Йеменский портовый город Ходейда на побережье Красного моря подвергся авиационным ударам. Информацию о серии взрывов в западной части страны распространил новостной портал Al Yemen.
По данным источника, в городе зафиксировано несколько мощных взрывов. Сведения о пострадавших и разрушениях на момент публикации отсутствуют, как и данные о том, чьи вооруженные силы нанесли удары.
Ранее мы писали: На юге Украины прогремел взрыв.
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