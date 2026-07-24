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Тренер Бивола заявил, что боксёру не важно имя следующего соперника

Тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил, что его подопечному не важно, кто будет следующим соперником.

Тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил, что его подопечному не важно, кто будет следующим соперником.

«У нас есть дата — 12 декабря, Екатеринбург. С Бетербиевым или ещё с кем — не важно. Готовимся к этой дате», — приводит его слова ТАСС.

30 мая Бивол победил немца Михаэля Айферта и защитил титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF, WBA и The Ring. На счету 35-летнего россиянина 25 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Бивол готов освободить титул WBO ради поединка с Бетербиевым.