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Хуситы заявили об ударах Саудовской Аравии по объектам связи в Ходейде

Согласно данным агентства SABA, атаке также подвергся остров Камаран в Красном море.

ДОХА, 24 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры в портовом городе Ходейда, а также по острову Камаран. С таким утверждением выступило подконтрольное мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы) информационное агентство SABA.

Как отмечает агентство, удары были направлены на «объекты, принадлежащие телекоммуникационной корпорации в городе Ходейда». Согласно его информации, атаке подвергся йеменский остров Камаран в Красном море. В свою очередь источники саудовского телеканала Al Arabiya сообщили, что в Ходейде произошли взрывы на складах с оружием. Ранее новостной портал Al Yemen проинформировал, что город подвергся серии мощных авиаударов, в результате которых прогремело несколько взрывов.

Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа 20 июля объявил о введении запрета на морское судоходство в отношении Саудовской Аравии. В связи с этим возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале реализации мер по защите торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже хуситы объявили о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по двум саудовским нефтяным танкерам в ответ на нарушение объявленной повстанцами морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности.

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