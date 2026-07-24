Евросоюз вызывает посла России: Каллас анонсировала жесткий разговор

Это заявление прозвучало вскоре после того, как ЕС утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения тогда попали нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, банки, криптобиржи, а также суда, причастные к «теневому флоту».