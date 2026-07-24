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Евросоюз вызывает посла России: Каллас анонсировала жесткий разговор

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о намерении вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о намерении вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем аккаунте в соцсети Х.

Поводом для дипломатического демарша, по словам Каллас, стали удары по Киеву и другим регионам Украины. Глава евродипломатии обвинила Москву в неизбирательных атаках, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.

Одновременно Каллас анонсировала новые ограничительные меры. Она намерена предложить странам Евросоюза дополнительные включения в санкционные списки, направленные против военно-промышленного комплекса России.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как ЕС утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения тогда попали нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, банки, криптобиржи, а также суда, причастные к «теневому флоту».

Напомним, должность и.о. постпреда России при Евросоюзе в настоящее время занимает Карен Малаян.

Ранее мы писали: Евросоюз потребует от Вашингтона разъяснений по поводу новых пошлин.

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