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В Петербурге ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на месте атаки беспилотников ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на месте атаки беспилотников ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

Об этом проинформировал губернатор города Александр Беглов. Его слова приводит пресс-служба правительства Петербурга.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведётся разбор конструкций», — отметил Беглов.

В пятницу, 24 июля, Беглов сообщил, что Петербург подвергся ударам беспилотников. Губернатор добавил, что экстренные службы ведут работу по ликвидации последствий этой атаки.

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