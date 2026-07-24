Трамп: Саудовская Аравия всегда знала об условии США по ядерной программе

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, комментируя в беседе с журналистами в Белом доме выдвинутое им требование для Саудовской Аравии о том, что Эр-Рияд должен присоединиться к Авраамовым соглашениям для сделки с Вашингтоном по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, выступил с утверждением, что Саудовская Аравия всегда знала о данном условии, равно как и министр энергетики США Крис Райт.
«Это всегда подразумевалось, Крис об этом знал, и Саудовская Аравия об этом знала. Если они не присоединятся к Авраамовым соглашениям, я не буду заключать сделку», — сказал он в ответ на вопрос о том, почему условие о присоединении к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем было озвучено им уже после заключения соглашения.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп был разозлен из-за того, что Райт не предупредил его о намерении объявить о соглашении с Саудовской Аравией в сфере атомной энергетики, после чего написал в Truth Social, что для одобрения соглашения Саудовская Аравия должна присоединиться к Авраамовым соглашениям, и что сделка не подразумевает обогащение ядерного материала. По данным CNN, это заявление стало сюрпризом для переговорщиков от американской администрации. Эр-Рияд также не ожидал такого шага, сообщает телеканал.
Министерство энергетики США 22 июля распространило заявление, согласно которому США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. В заявлении подчеркивается, что соглашение передано на рассмотрение Конгресса США. Как отмечается в документе, оно рассчитано на несколько десятилетий и призвано «открыть американским компаниям широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики». По словам главы Минэнерго США, приведенным в заявлении, соглашение соответствует «самым высоким стандартам» в области ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия.