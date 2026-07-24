Трамп: Саудовская Аравия всегда знала об условии США по ядерной программе

«Это всегда подразумевалось, Крис об этом знал, и Саудовская Аравия об этом знала. Если они не присоединятся к Авраамовым соглашениям, я не буду заключать сделку», — сказал он в ответ на вопрос о том, почему условие о присоединении к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем было озвучено им уже после заключения соглашения.