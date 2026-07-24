Аршавин — о ЧМ: в России всё было для болельщиков, а в Америке коммерциализировано

«Я сказал, что в России было лучше? Потому что в наших городах, где проходил ЧМ, всё было для болельщиков. По улицам гуляли люди из разных стран, бесплатные активности, входы, проходы. А в Америке всё коммерциализировано», — приводит его слова СЭ.
Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию со счётом 4:2.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В финале Испания одолела команду Аргентины (1:0).
Ранее сообщалось, что The Athletic включил ЧМ-2018 в России в десятку лучших в истории.