Аршавин — о ЧМ: в России всё было для болельщиков, а в Америке коммерциализировано

«Я сказал, что в России было лучше? Потому что в наших городах, где проходил ЧМ, всё было для болельщиков. По улицам гуляли люди из разных стран, бесплатные активности, входы, проходы. А в Америке всё коммерциализировано», — приводит его слова СЭ.