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Аршавин — о ЧМ: в России всё было для болельщиков, а в Америке коммерциализировано

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин сравнил ЧМ-2018 в России и ЧМ-2026, который проходил в США, Мексике и Канаде.

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин сравнил ЧМ-2018 в России и ЧМ-2026, который проходил в США, Мексике и Канаде.

«Я сказал, что в России было лучше? Потому что в наших городах, где проходил ЧМ, всё было для болельщиков. По улицам гуляли люди из разных стран, бесплатные активности, входы, проходы. А в Америке всё коммерциализировано», — приводит его слова СЭ.

Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию со счётом 4:2.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В финале Испания одолела команду Аргентины (1:0).

Ранее сообщалось, что The Athletic включил ЧМ-2018 в России в десятку лучших в истории.

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