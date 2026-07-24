Бывший журналист New York Times в России Джон Вароли рассказал, что 250-летие США он отмечал в России. Об этом Вароли сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» в программе «Русский дозор Бута и Гамова».
Однако американский журналист признался, что для него этот праздник —день траура. Вароли пояснил, что той Америки, которую все считали свободной и хорошей, уже нет.
«…Но я хочу сразу сказать, что это уже не праздник для меня. Это день траура, потому что США, той Америки, свободной, хорошей, которая, как мы думали, раньше существовала, больше нет. Такой — свободной Америки», — сказал он для KP.RU.
При этом журналист раскритиковал современную политику США, обвинив их в милитаризме, связях с терроризмом и симпатиях к нацистской идеологии. В качестве главного аргумента он привел поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. Вароли подчеркнул, что украинский режим — тоталитарный и террористический.
Полное интервью журналиста Вароли читайте на KP.RU.