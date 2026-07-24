Baza: россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с туристкой

По данным Baza, жители страны в соцсетях призывают отказаться от поездок в Грузию и «бить рублём» по туротрасли. Кроме того, к тенденции подключились некоторые турагенты и перестали принимать заявки на организацию поездок в Грузию, предлагая клиентам в качестве альтернативы Армению или внутренний туризм.