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Baza: россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с туристкой

Россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с нападением на туристку в отеле Телави.

Россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с нападением на туристку в отеле Телави.

По данным Baza, жители страны в соцсетях призывают отказаться от поездок в Грузию и «бить рублём» по туротрасли. Кроме того, к тенденции подключились некоторые турагенты и перестали принимать заявки на организацию поездок в Грузию, предлагая клиентам в качестве альтернативы Армению или внутренний туризм.

Ранее сообщалось об инциденте в грузинском отеле, в результате которого мужчина ударил девушку из соседнего номера. Полиция задержала нападавшего.

Россиянка находится в тяжёлом состоянии после нападения.