Baza: россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с туристкой

Россияне начали отказываться от поездок в Грузию после ЧП с нападением на туристку в отеле Телави.
По данным Baza, жители страны в соцсетях призывают отказаться от поездок в Грузию и «бить рублём» по туротрасли. Кроме того, к тенденции подключились некоторые турагенты и перестали принимать заявки на организацию поездок в Грузию, предлагая клиентам в качестве альтернативы Армению или внутренний туризм.
Ранее сообщалось об инциденте в грузинском отеле, в результате которого мужчина ударил девушку из соседнего номера. Полиция задержала нападавшего.
Россиянка находится в тяжёлом состоянии после нападения.