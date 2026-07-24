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Кабмин включил в программу приватизации бывшую фабрику Порошенко в Липецке

Липецкую фабрику, изъятую у кондитерской корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко*, включили в программу приватизации на 2026—2028 годы.

Липецкую фабрику, изъятую у кондитерской корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко*, включили в программу приватизации на 2026—2028 годы.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что сторонники Порошенко оборудовали склады военных товаров под Черниговом.

* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.