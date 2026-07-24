Сборная Испании выплатит $15 млн в качестве налога за победу на ЧМ-2026

Сборной Испании по футболу придётся отдать около 30% призовых за победу на чемпионате мира 2026 года.
Как сообщает Fox News, испанским футболистам придётся отдать часть дохода в виде налогов.
Отмечается, что обычно ФИФА договаривается со странами-хозяйками о том, что они освободят национальные федерации от уплаты налогов, но в этот раз американские власти сочли испанских футболистов не единой командой, а отдельными налогоплательщиками.
Таким образом, испанцы должны будут отдать $15 млн.
В финале ЧМ-2026 Испания одержала победу над Аргентиной. Встреча прошла в Нью-Джерси и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте игры.
Ранее в Аргентине заявили, что Испания честно победила на ЧМ-2026.