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Сборная Испании выплатит $15 млн в качестве налога за победу на ЧМ-2026

Сборной Испании по футболу придётся отдать около 30% призовых за победу на чемпионате мира 2026 года.

Сборной Испании по футболу придётся отдать около 30% призовых за победу на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает Fox News, испанским футболистам придётся отдать часть дохода в виде налогов.

Отмечается, что обычно ФИФА договаривается со странами-хозяйками о том, что они освободят национальные федерации от уплаты налогов, но в этот раз американские власти сочли испанских футболистов не единой командой, а отдельными налогоплательщиками.

Таким образом, испанцы должны будут отдать $15 млн.

В финале ЧМ-2026 Испания одержала победу над Аргентиной. Встреча прошла в Нью-Джерси и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте игры.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Аргентине заявили, что Испания честно победила на ЧМ-2026.

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