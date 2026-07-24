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При атаке в Красном море незначительно поврежден саудовский танкер

После проверки состояния судна оно продолжило движение в пункт назначения, сообщило Саудовское агентство печати.

ДОХА, 24 июля. /ТАСС/. Танкер саудовской компании подвергся нападению в Красном море, в результате атаки его корпус был незначительно поврежден. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в главном транспортном управлении королевства.

«[Танкер] NCC MASA, принадлежащий одной из саудовских компаний, подвергся нападению во время движения в Красном море, что привело к незначительному повреждению корпуса», — приводит агентство слова неназванного чиновника. Отмечается, что после проверки состояния танкера и безопасности членов экипажа он продолжил движение в пункт назначения.

Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа 20 июля объявил о введении запрета на морское судоходство в отношении Саудовской Аравии. В связи с этим возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале реализации мер по защите торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже хуситы объявили о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по двум саудовским нефтяным танкерам в ответ на нарушение объявленной повстанцами морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности. В пятницу вечером подконтрольное хуситам агентство SABA выступило с утверждением, что Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по объектам в йеменском портовом городе Ходейда.

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