При атаке в Красном море незначительно поврежден саудовский танкер

Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа 20 июля объявил о введении запрета на морское судоходство в отношении Саудовской Аравии. В связи с этим возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале реализации мер по защите торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже хуситы объявили о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по двум саудовским нефтяным танкерам в ответ на нарушение объявленной повстанцами морской блокады королевства. Власти Саудовской Аравии подтвердили удар по танкеру Encelia, отметив, что все члены экипажа находятся в безопасности. В пятницу вечером подконтрольное хуситам агентство SABA выступило с утверждением, что Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по объектам в йеменском портовом городе Ходейда.