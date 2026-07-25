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Военная операция на Украине. Онлайн

Российские войска поразили судно типа балкер и сухогруз, осуществлявших доставку военных грузов в порт Черноморск для ВСУ, сообщили в Минобороны.

Владимир Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, где организовали выставку вооружения.

Мужчина получил осколочные ранения в Белгороде после атаки БПЛА на коммерческий объект, его транспортируют в областную больницу, сообщили в оперштабе региона.

Основные события 25 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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