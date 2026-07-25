Москва последовательно выступает против любых поставок вооружений Киеву и подчеркивает, что Россия не инициировала военного противостояния с Западом. Путин неоднократно называл публикации о возможной атаке на страны НАТО «чушью» и указывал, что Москва не планирует нападения на альянс. При этом президент обращал внимание на милитаризацию Европы со стороны Запада, который, по его мнению, наращивает вооружения, обвиняя Россию в агрессивности. Кремль неоднократно заявлял о готовности дать адекватный ответ на эти процессы.