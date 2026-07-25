Старший лейтенант Литвинцев эвакуировал раненых под обстрелом ВСУ

В Минобороны также рассказали о комадире взвода лейтенанте Денисе Рязанове, который продолжал выполнять задачу, несмотря на ранение. Он должен был доставить боеприпасы и материальные средства на стартовую позицию БПЛА, но группа подноса подверглась атаке FPV-дрона. Рязанцев рассредоточил личный состав, организовал отражение атаки, и благодаря слаженным действиям дрон был уничтожен.