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Старший лейтенант Литвинцев эвакуировал раненых под обстрелом ВСУ

Военнослужащий постоянно наблюдал за действиями беспилотников противника.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Командир взвода — врач медицинского взвода старший лейтенант Максим Литвинцев организовал эвакуацию двух раненых бойцов, несмотря на артиллерийский огонь и ударные дроны ВСУ. О подвиге офицера рассказали в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что после начала наступления на позиции ВСУ двое бойцов штурмовой группы получили ранения. Литвинцев, несмотря на сложную обстановку, оперативно добрался до них и оказал первую помощь.

«Противник не прекращал огневое воздействие как артиллерийским огнем, так и с применением ударных дронов. Понимая, что для сохранения жизни, раненых необходимо срочно доставить в подвижную медицинскую группу, Максим принял решение: несмотря на угрозу для жизни начинать эвакуацию», — подчеркнули в военном ведомстве.

Закрепив раненых на мобильных средствах эвакуации, Литвинцев постоянно наблюдал за действиями беспилотников противника. Под его руководством эвакуационная группа доставила раненых бойцов в подвижную медицинскую группу, где им незамедлительно была оказана помощь и организована отправка по дальнейшим этапам эвакуации.

Раненым выполнял задачу.

В Минобороны также рассказали о комадире взвода лейтенанте Денисе Рязанове, который продолжал выполнять задачу, несмотря на ранение. Он должен был доставить боеприпасы и материальные средства на стартовую позицию БПЛА, но группа подноса подверглась атаке FPV-дрона. Рязанцев рассредоточил личный состав, организовал отражение атаки, и благодаря слаженным действиям дрон был уничтожен.

«Несмотря на ранение, полученное в результате детонирования дрона, Денис не покинул поле боя и продолжил выполнение задачи. После оказания первой помощи группа успешно доставила материальные средства на стартовые позиции БПЛА, что позволило возобновить боевую работу по выявлению и уничтожению живой силы и техники противника», — подчеркнули в министерстве.

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