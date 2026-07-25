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Зеленский признал удар по полигону в Киевской области

Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, где организовали выставку вооружения.

Зеленский признал удар по полигону в Киевской области, где организовали выставку вооружения.

«Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть», — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что показ военной техники на полигоне под Киевом, по которому был нанесён удар, проходил на частной площадке.

Telegram-канал RT писал, что в сети появился анонс выставки вооружений, проходившей на открытом украинском полигоне, который позже подвергся удару Вооружённых сил России.

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