Джон Вароли призвал не допускать западного влияния на российскую молодежь

Российская молодежь подвергается постоянным нападениям: активную информационную войну против нее ведут США. Об этом заявил бывший журналист New York Times в России Джон Вароли для Радио «Комсомольская правда» в программе «Русский дозор Бута и Гамова».
«…И все равно остается большая опасность. Ваша молодежь подвергается постоянным нападениям. США ведут очень активную информационную войну против вашей молодежи», — сказал журналист.
Кроме этого, Вароли подчеркнул, что процесс «очищения» информационного пространства России от западных идеологических установок идет в правильном направлении. Следует и впредь ограждать страну от внешнего влияния с Запада, добавил журналист.
По словам Вароли, сейчас в России ему очень нравится. 1990-е годы были тяжелыми, и тогда — как и в 2000-х — западная идеология развратила многих, пояснил он.
В беседе с KP.RU Вароли также раскритиковал США и отметил, что свободной Америки сейчас нет.