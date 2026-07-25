Путин поздравил следователей с Днем сотрудника органов следствия РФ

Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем сотрудника органов следствия РФ, отметив их профессионализм. Видеообращение размещено на официальном сайте Кремля.
«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность родине, народу России, закону», — сказал глава государства.
Путин пожелал следователям успехов в работе. Он подчеркнул, что верность долгу, стремление к справедливости, ответственность и принципиальность должны оставаться ключевыми ориентирами в их деятельности.
Ранее Путин поздравил всех причастных к сфере здравоохранения с Днем медицинского работника. По его словам, медработников объединяет великая цель — служение людям и сбережение нации. Каждый из них, отметил президент, подходит к своей работе с полной отдачей сил.