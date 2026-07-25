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Трамп выдвинул ультиматум Эр-Рияду: ядерная сделка — после признания Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанное накануне соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики напрямую зависит от присоединения королевства к Авраамовым соглашениям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанное накануне соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики напрямую зависит от присоединения королевства к Авраамовым соглашениям. Это условие, по словам американского лидера, никогда не было секретом для Эр-Рияда.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп подчеркнул, что сделка не будет одобрена, если Саудовская Аравия не нормализует отношения с Израилем. «Это всегда подразумевалось, Крис об этом знал, и Саудовская Аравия об этом знала. Если они не присоединятся к Авраамовым соглашениям, я не буду заключать сделку», — заявил он.

Заявление прозвучало на фоне появившейся в СМИ информации о том, что Трамп был разозлен на главу Минэнерго Криса Райта из-за несогласованного объявления о сделке. Вскоре после подписания документов 22 июля президент опубликовал пост в Truth Social, где фактически приостановил действие договоренностей до выполнения политического условия.

Сам факт заключения соглашения между Вашингтоном и Эр-Риядом о поддержке мирной ядерной программы вызвал неоднозначную реакцию в Конгрессе и Израиле. Критики указывают, что сделка, рассчитанная на десятилетия, может ослабить позиции США в вопросах нераспространения, так как, по данным утечек, она позволяет Саудовской Аравии самостоятельно обогащать уран. При этом, как сообщает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп неоднократно обсуждал это условие с саудовскими властями ранее. Официального ответа от Эр-Рияда на данный момент не поступало.

Ранее мы писали: США хотят отобрать у России и Китая лидерство в атомной отрасли.

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