Трамп выдвинул ультиматум Эр-Рияду: ядерная сделка — после признания Израиля

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп подчеркнул, что сделка не будет одобрена, если Саудовская Аравия не нормализует отношения с Израилем. «Это всегда подразумевалось, Крис об этом знал, и Саудовская Аравия об этом знала. Если они не присоединятся к Авраамовым соглашениям, я не буду заключать сделку», — заявил он.