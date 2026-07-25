Дмитриев: МУС должен прекратить своё существование

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отстранением прокурора МУС Карима Хана. По её словам, Хан, которого недавно решили отстранить от должности, выдавал «ордера на арест» лидеров стран, однако сама инстанция продолжительное время не могла прийти к выводу, имеет ли он право занимать соответствующий пост.