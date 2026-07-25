Дмитриев: МУС должен прекратить своё существование

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отстранение от должности главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.
Он уточнил, что поддерживает это решение.
«Хорошо, но этого недостаточно. Международный уголовный суд (МУС), вероятно, должен прекратить своё существование», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Напомним, страны-участницы Международного уголовного суда выступили за отстранение Карима Хана от должности прокурора МУС. Это связано с обвинениями в домогательствах. По данным Reuters, исполнительное бюро Международного уголовного суда рекомендовало уволить Хана за неподобающие сексуальные отношения с сотрудницей младшего звена.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отстранением прокурора МУС Карима Хана. По её словам, Хан, которого недавно решили отстранить от должности, выдавал «ордера на арест» лидеров стран, однако сама инстанция продолжительное время не могла прийти к выводу, имеет ли он право занимать соответствующий пост.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.