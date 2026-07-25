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Путин отметил вклад следователей в решение задач СВО

Президент России Владимир Путин отметил вклад следователей в решение задач специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин отметил вклад следователей в решение задач специальной военной операции.

Об этом он заявил в поздравлении с Днём сотрудника органов следствия, размещённом на сайте Кремля.

«Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников», — сказал российский лидер.

Путин в поздравлении выразил сотрудникам органов следствия благодарность за высокий профессионализм, преданность Родине, народу и закону.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России отметил День сотрудника органов следствия торжественным мероприятием в киноконцертном зале ведомства.