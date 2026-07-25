Путин отметил вклад следователей в решение задач СВО

Президент России Владимир Путин отметил вклад следователей в решение задач специальной военной операции.
Об этом он заявил в поздравлении с Днём сотрудника органов следствия, размещённом на сайте Кремля.
«Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников», — сказал российский лидер.
Путин в поздравлении выразил сотрудникам органов следствия благодарность за высокий профессионализм, преданность Родине, народу и закону.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России отметил День сотрудника органов следствия торжественным мероприятием в киноконцертном зале ведомства.