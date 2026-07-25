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«Лучше стало, однозначно»: журналист из США заявил о сильных изменениях в обществе России

Джон Вароли: Российское общество сильно изменилось с 1990-х.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Джон Вароли заявил, что за последние десятилетия российское общество заметно изменилось в лучшую сторону. Об этом он рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда».

Вароли отметил, что жил в России в 1990-х и начале 2000-х годов, затем уехал в конце 2012 года и вернулся лишь спустя 11 лет. После длительного отсутствия он увидел значительные перемены.

«Мне сейчас очень нравится в России. Лучше стало, однозначно лучше. И — плюс нравственность. Люди стали более добрые, более порядочные, законопослушные. А самое главное — более патриотичные», — сказал журналист.

Вароли подчеркнул, что в 1990-е годы Россия переживала тяжелый период. По его мнению, в то время западная идеология оказала негативное влияние на общество.

Ранее президент России Владимир Путин не согласился с тезисом, что поколение 90-х было потеряно для страны. Он уточнил, что речь идет о вечной проблеме взаимопонимания между разными возрастами, которая была всегда.

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