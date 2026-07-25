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Путин поздравил следователей России с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления сотрудникам органов следствия с профессиональным праздником, подчеркнув значимость их опыта в оперативном и качественном расследовании самых сложных дел.

В России 25 июля традиционно отмечается День сотрудника органов следствия.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия», — отметил глава государства в своем видеообращении.

Президент акцентировал внимание на необходимости проявления сотрудниками органов следствия твердости и ответственности, решительного противостояния насилию, коррупции и произволу, а также на необходимости утверждения идеалов справедливости.

Путин также подчеркнул, что результаты напряженной работы следователей оказывают значительное влияние на эффективность деятельности по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами.

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что профессиональные принципы и безукоризненное исполнение своего долга останутся ключевыми ориентирами в деятельности российских следователей, и пожелал им дальнейших успехов в служебной деятельности.

Накануне Путин также поздравил Народного артиста России Олега Газманова с его 75-летием.