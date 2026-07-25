Путин поздравил следователей России с профессиональным праздником

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия», — отметил глава государства в своем видеообращении.