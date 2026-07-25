Мирошник дал комментарий на заявление Зеленского о кокаине

По мнению Мирошника, такое заявление ставит все точки над i в вопросе, который ранее вызывал многочисленные обсуждения в медиа и соцсетях. Однако официальных подтверждений или опровержений факта употребления наркотиков самим Зеленским или представителями его администрации на данный момент не приводилось.