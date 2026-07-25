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Мирошник дал комментарий на заявление Зеленского о кокаине

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался в своем Telegram-канале по поводу ситуации, связанной с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался в своем Telegram-канале по поводу ситуации, связанной с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер ранее в одном из интервью опроверг информацию о якобы совместном употреблении наркотиков с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский дипломат обратил внимание на эмоциональный характер ответа Зеленского. Мирошник иронично обыграл формулировки украинского президента, отметив, что тот фактически признал факт знакомства с запрещенными веществами, но категорически отрицал, что делал это в компании французского коллеги.

«Непревзойденное откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе!» — написал дипломат.

По мнению Мирошника, такое заявление ставит все точки над i в вопросе, который ранее вызывал многочисленные обсуждения в медиа и соцсетях. Однако официальных подтверждений или опровержений факта употребления наркотиков самим Зеленским или представителями его администрации на данный момент не приводилось.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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