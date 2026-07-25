Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался в своем Telegram-канале по поводу ситуации, связанной с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер ранее в одном из интервью опроверг информацию о якобы совместном употреблении наркотиков с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Российский дипломат обратил внимание на эмоциональный характер ответа Зеленского. Мирошник иронично обыграл формулировки украинского президента, отметив, что тот фактически признал факт знакомства с запрещенными веществами, но категорически отрицал, что делал это в компании французского коллеги.
«Непревзойденное откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе!» — написал дипломат.
По мнению Мирошника, такое заявление ставит все точки над i в вопросе, который ранее вызывал многочисленные обсуждения в медиа и соцсетях. Однако официальных подтверждений или опровержений факта употребления наркотиков самим Зеленским или представителями его администрации на данный момент не приводилось.
Читайте также: Трамп выдвинул ультиматум Эр-Рияду: ядерная сделка — после признания Израиля.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.