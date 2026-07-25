«Россия не забудет»: В музее СВО под Москвой открыли памятник военным КНДР

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и народ КНДР за поддержку в ходе специальной военной операции. Глава государства озвучил эти слова во время встречи с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи. Представители Кремля также отметили важный вклад корейских военнослужащих. Россия навсегда сохранит память о подвигах солдат, которые оказывали помощь российским бойцам.