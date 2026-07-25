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«Россия не забудет»: В музее СВО под Москвой открыли памятник военным КНДР

На территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» открыли памятный знак военнослужащим Корейской народной армии. Церемония прошла в музее памяти участников специальной военной операции. Монумент посвятили подвигу бойцов КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области.

Источник: Life.ru

Начальник Штаба материально-технического обеспечения Вооружённых сил России Владимир Коновалов выступил на открытии. Генерал-лейтенант отметил союзнические отношения между Россией и КНДР. По его словам, участие корейских военных подтверждает боевое братство и взаимную поддержку двух стран. Мемориал сохранит память об их героизме для будущих поколений.

В центре композиции находится собирательный образ современного бойца КНДР в полный рост. Фигура изображена в полной экипировке на фоне рельефного пейзажа с местами ожесточённых боёв. В нижней части размещена надпись «Россия не забудет подвиг бойцов КНДР в Курской области».

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и народ КНДР за поддержку в ходе специальной военной операции. Глава государства озвучил эти слова во время встречи с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи. Представители Кремля также отметили важный вклад корейских военнослужащих. Россия навсегда сохранит память о подвигах солдат, которые оказывали помощь российским бойцам.

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