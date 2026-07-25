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Зеленский сделал странное заявление после болезненного удара ВС России

Зеленский признал ущерб от удара ВС России по выставке беспилотников под Киевом.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что российские войска поразили выставку беспилотных систем в Киевской области.

«Целью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства», — заявил он в Telegram-канале.

Как сообщило Минобороны, российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и зарубежного производства в пригороде Киева. На мероприятии находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем «Армада». Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ.

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