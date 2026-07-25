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Зеленский подтвердил удар по объекту с выставкой вооружения под Киевом

Владимир Зеленский подтвердил, что в Киевской области произошёл удар по объекту, где проходило мероприятие с демонстрацией вооружения. По его словам, речь идёт о площадке в Бучанском районе, где после случившегося уже начали расследование.

Источник: Life.ru

Глава киевского режима заявил, что на месте работали правоохранители и были зарегистрированы уголовные производства.

«Мишенью в Бучанском районе стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства по факту произошедшего», — сказал Зеленский.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников, применяемых для атак по российской территории. В ведомстве уточняли, что целью стали разработки и техника, связанные с производством и использованием БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о подготовке ответа на последние российские удары по Украине. Киевское руководство сообщило, что военное командование уже определило возможные меры. При этом подробности будущих действий украинская сторона раскрывать не стала.

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