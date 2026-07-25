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Al Arabiya: арабская коалиция заявила об ударах по военным объектам в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда.

Об этом сообщает Al Arabiya.

В коалиции отметили, что цели, которые подверглись ударам, были связаны с угрозой для коммерческих судов в Красном море.

При этом в заявлении коалиции подчёркивается, что порт Ходейды не подвергся атаке.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по портовому городу Ходейда в Йемене.

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