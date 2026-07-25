Al Arabiya: арабская коалиция заявила об ударах по военным объектам в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда.
Об этом сообщает Al Arabiya.
В коалиции отметили, что цели, которые подверглись ударам, были связаны с угрозой для коммерческих судов в Красном море.
При этом в заявлении коалиции подчёркивается, что порт Ходейды не подвергся атаке.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по портовому городу Ходейда в Йемене.
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