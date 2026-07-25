Трамп не намерен торопиться со сделкой с Ираном из-за выборов в США

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в Белом доме о том, что не намерен торопиться в вопросе мирного урегулирования конфликта с Ираном из-за приближающихся промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года.
«Несмотря на то, что все говорят о выборах, я не тороплюсь. Нам надо сделать это правильно. С выборами все решится само собой», — сказал он, охарактеризовав возможное мирное соглашение с Ираном как «большую сделку».
По его словам, в переговорах с исламской республикой принимают участие «очень много людей», в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. «В настоящее время мы разговариваем, посмотрим, что из этого выйдет», — добавил президент.
Иран крайне серьезно настроен на заключение сделки, утверждает Трамп. «Думаю, что они намного более серьезны, чем мы видели когда-либо ранее, однако это не означает, что у нас все получится», — отметил американский лидер.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американский лидер раздражен из-за того, что конфликт с исламской республикой затянулся, а некоторые его советники опасаются, что война с Ираном, уже повлекшая за собой рост цен, снижение рейтингов одобрения и гибель более 10 американских военных, «поглощает президентский срок» Трампа и подрывает и без того мрачные перспективы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.