Трамп не намерен торопиться со сделкой с Ираном из-за выборов в США

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американский лидер раздражен из-за того, что конфликт с исламской республикой затянулся, а некоторые его советники опасаются, что война с Ираном, уже повлекшая за собой рост цен, снижение рейтингов одобрения и гибель более 10 американских военных, «поглощает президентский срок» Трампа и подрывает и без того мрачные перспективы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.