Путин прибывает в Омск: форум с Токаевым и новые соглашения

Подготовка к форуму велась на протяжении нескольких месяцев. Омск принимает мероприятие в третий раз — ранее город уже был площадкой для форумов в 2003 и 2019 годах. В мае президент России обсуждал предстоящий саммит с губернатором Омской области Виталием Хоценко, а в конце июня провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны уделили особое внимание подготовке форума.