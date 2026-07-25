Путин прибывает в Омск: форум с Токаевым и новые соглашения

Президент России Владимир Путин прибывает в Омск, где 24 и 25 июля проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Глава государства направился в город сразу после завершения рабочей поездки в Иркутскую область. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе визита — участие в совместных российско-казахстанских мероприятиях.
Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием лидеров двух стран, которое запланировано на 25 июля. Ожидается, что в ходе заседания стороны обсудят ключевые направления двустороннего взаимодействия.
Тема форума этого года — «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». В центре внимания — вопросы развития транспортных коридоров, экологического партнерства в бассейне Иртыша и промышленной кооперации.
В Омске уже работают делегации регионов обеих стран. В первый день форума, 24 июля, состоялись биржа деловых контактов, расширенное заседание Российско-Казахстанского делового совета и панельные сессии по актуальным вопросам сотрудничества. Также стартовал молодежный форум, где участники обсуждают поддержку молодежных инициатив и предпринимательства.
Подготовка к форуму велась на протяжении нескольких месяцев. Омск принимает мероприятие в третий раз — ранее город уже был площадкой для форумов в 2003 и 2019 годах. В мае президент России обсуждал предстоящий саммит с губернатором Омской области Виталием Хоценко, а в конце июня провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны уделили особое внимание подготовке форума.
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