Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ, есть пострадавшие

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — написал он на платформе «Макс».
Чиновник уточнил, что пострадавших обследуют, врачи оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, на улицах зафиксировали повреждения и возгорания. Пожарные тушат огонь. Работу ведут и спецподразделения, уточнил Шуваев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.