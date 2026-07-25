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Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ, есть пострадавшие

Белгород находится под массированной атакой БПЛА ВСУ, есть пострадавшие.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку БПЛА ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — написал он на платформе «Макс».

Чиновник уточнил, что пострадавших обследуют, врачи оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, на улицах зафиксировали повреждения и возгорания. Пожарные тушат огонь. Работу ведут и спецподразделения, уточнил Шуваев.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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