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Саудовская Аравия нанесла удары по хуситам в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене, передает «Аль-Арабия» заявление организации. Представитель коалиции сообщил, что уничтоженные цели находились в провинции Ходейда на западе страны и угрожали судоходству в Красном море.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в Йемене, передает «Аль-Арабия» заявление организации. Представитель коалиции сообщил, что уничтоженные цели находились в провинции Ходейда на западе страны и угрожали судоходству в Красном море.

Пару дней назад боевики из группировки «Ансар Аллах» (хуситы) напали на два саудовских танкера в Красном море — Encela и Laylia. Они заявили, что суда нарушили введенную ими морскую блокаду, о начале которой они объявили 21 июля. Эти действия они назвали ответом на 12-летнюю блокаду портов и аэропортов на северо-западе Йемена со стороны Саудовской Аравии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы перекрывают саудовскую нефть».

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Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
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