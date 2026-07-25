NYT: принятие законопроекта об антироссийских санкциях под угрозой срыва

«Спор между президентом Трампом и демократами в конгрессе по поводу его полномочий в области тарифной политики стал самым серьёзным препятствием на пути принятия закона о новых масштабных санкциях против России. Это поставило под угрозу надежды обеих партий на быстрое принятие законопроекта, который продвигал сенатор Линдси Грэм*», — говорится в материале.