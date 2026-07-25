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Арабская коалиция заявила об ударах по военным объектам в Йемене

Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Ходейде.

ДОХА, 25 июл — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным позициям шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря, передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

«Военные позиции хуситов в провинции Ходейда подверглись ударам коалиции», — отмечается в заявлении.

Как отметили в коалиции, цели, которые подверглись ударам, были связаны с угрозой для коммерческих судов в Красном море.

Ранее источник в местных органах власти Ходейды сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным районам Ходейды на западе Йемена, в результате чего раздалась серия громких взрывов, вероятно, от детонации складов с боеприпасами и вооружением.

Ходейда находится под контролем хуситов. Ранее источник в транспортном управлении королевства сообщил о новом нападении на саудовский танкер в Красном море.

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