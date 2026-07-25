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Аравийская коалиция атаковала цели в Ходейде из-за угрозы судам в Красном море

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла удары по военным объектам движения хуситов в йеменской провинции Ходейда.

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла удары по военным объектам движения хуситов в йеменской провинции Ходейда. Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление командования коалиции.

Как пояснили в штабе союзников, атаке подверглись цели, которые представляли прямую угрозу для коммерческого судоходства в акватории Красного моря. При этом в заявлении специально подчеркивается, что гражданская инфраструктура порта Ходейда не пострадала и не являлась объектом обстрела.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о серии авиаударов Саудовской Аравии именно по портовому городу. Официальные представители коалиции, однако, опровергли эти сообщения, уточнив, что удары наносились исключительно по военным складам и позициям хуситов, расположенным в окрестностях города.

Информация о возможных разрушениях или жертвах среди мирного населения не приводится. Ситуация в провинции остается напряженной на фоне продолжающихся обстрелов торговых судов у берегов Йемена.

Ранее мы писали: Хуситы угрожают: эскалация в Йемене и мировой энергетический кризис.

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