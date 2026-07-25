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Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Тюрка на четыре года

ГА ООН продлила мандат Фолькера Тюрка, несмотря на возражения России и США.

ООН, 25 июл — РИА Новости. Генассамблея ООН поддержала продление полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости.

В поддержку такого решения выступили 144 страны, еще 10, включая РФ, США, Израиль, КНДР, голосовали против. Еще 13 стран воздержались.

Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего генерального секретаря Антониу Гутерреша, а США — отложить голосование. Обе идеи ГА ООН не поддержала.

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