МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на права

Вместе с тем проект приказа учитывает изменения, вступающие в силу с 1 марта 2027 года в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». С этого дня медицинские заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами будут формироваться медорганизациями в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.