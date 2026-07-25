МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на права

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МВД России разработало проект приказа об изменениях регламента экзаменов на водительские права, сообщил пресс-центр ведомства.
«Доработка положений административного регламента обусловлена необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон “О безопасности дорожного движения”, — указывается в сообщении.
Как отмечается, с 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена в случае, если кандидат в водители решил во время экзаменов использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Теперь министерство предлагает закрепить эту норму в регламенте.
Вместе с тем проект приказа учитывает изменения, вступающие в силу с 1 марта 2027 года в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». С этого дня медицинские заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами будут формироваться медорганизациями в электронном виде и размещаться в федеральном реестре документов в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.